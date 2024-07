Ford-Fahrer verliert Kontrolle und überschlägt sich: Auto landet kopfüber in Graben

Lindlar - Bei einem Unfall in Lindlar (Oberbergischer Kreis) haben sich ein 39-jähriger Ford-Fahrer und eine 33-jährige Beifahrerin Verletzungen zugezogen.

Der Ford Transit landete kopfüber im Straßengraben. Die Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Nach Angaben der Polizei war der Mann ohne festen Wohnsitz am gestrigen Sonntagabend gegen 18.05 Uhr auf der L299 Richtung Overath unterwegs, als er in einer Linkskurve in Höhe der Ortschaft Stolzenbach plötzlich die Kontrolle über seinen weißen Ford Transit verlor.

In der Folge überschlug sich der Wagen des 39-Jährigen und kam anschließend am rechten Straßenrand in einem kleinen Graben auf dem Dach zum Liegen.

Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem stellte die Polizei dank eines vorläufigen Alkoholtests einen Wert von rund zwei Promille bei dem 39-Jährigen fest.