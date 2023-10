Frau rast auf Stauende zu und verursacht Karambolage auf A5: Drei Verletzte

St. Leon-Rot - Fünf Fahrzeuge verunfallten am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 5 in Richtung Heidelberg.

Die Fahrbahn konnte nach rund vier Stunden wieder freigegeben werden. © ER24 / EinsatzReport24

Eine 36-Jährige, die gegen 15.37 Uhr die A5 befuhr, übersah auf Höhe von St. Leon-Rot ein Stauende auf dem Ausfädelungsstreifen.

In der Folge raste sie frontal in einen Wohnwagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dieser wurde daraufhin auf ein vorausfahrendes Fahrzeug geschoben.

Zwei weitere Autos näherten sich kurz darauf der Ausfahrt, ein rechtzeitiger Bremsversuch gelang jedoch auch hier nicht.

Ein Camper fuhr der Unfallverursacherin auf, woraufhin das dahinter fahrende Auto ebenfalls am Stauende kollidierte.

Die 36-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.