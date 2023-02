18.02.2023 09:07 Frau vergisst Licht einzuschalten und landet mit Auto im Straßengraben

In der Nacht zum Samstag ist eine 22-jährige Autofahrerin in Düren mit ihrem Auto in einem Straßengraben gelandet.

Von Laura Miemczyk

Düren - Eine 22-jährige Autofahrerin aus Düren ist mit ihrem Wagen in der Nacht zum Samstag in einem Straßengraben gelandet. Der Wagen der 22-Jährigen wurde bei dem Unfall rundum beschädigt. © Polizei Düren Laut Mitteilung der Polizei war die junge Frau gegen 1 Uhr in der Nacht auf der Jakobusstraße unterwegs gewesen. "Wie sie später bei der Unfallaufnahme selbst mitteilte, hatte sie jedoch das Licht am Auto nicht eingeschaltet und demzufolge auf der unbeleuchteten Strecke den Überblick verloren", schilderte ein Polizeisprecher. Der Wagen der 22-Jährigen geriet in der Folge nach rechts von der Fahrbahn und landete schließlich "rundum beschädigt" im Straßengraben. Die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt, wie es weiter hieß. Unfall Auto überschlägt sich: Drei Insassen sterben Nach dem Unfall habe die Autofahrerin versucht, den Wagen aus dem Böschungsbereich herauszufahren, woraufhin andere Verkehrsteilnehmer auf die Frau aufmerksam wurden. Die Polizei wurde hinzugezogen und stellte fest, dass die 22-Jährige nach Alkohol roch. Ein daraufhin durchgeführter vorläufiger Alkoholtest zeigte dann einen Wert von mehr als 1,1 Promille in der Atemluft an. "Im Rahmen des nun gegen die Frau gerichteten Strafverfahrens wurden als erste Maßnahmen eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins veranlasst", erklärte der Sprecher. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Titelfoto: Polizei Düren