Frau will ihren Freund von Polizeiwache abholen: Dann verliert auch sie ihren Führerschein

An der Ampelkreuzung auf der B189 in Höhe Mose krachte es zum wiederholten Mal und nahm den Führerschein eines betrunkenen Autofahrers weg. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Schon öfter krachte es auf der B189 in Höhe Mose an der Ampelkreuzung. So auch diesmal am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Ein 33-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Wolmirstedt unterwegs und wollte an der Kreuzung auf die Farsleber Straße abbiegen.

Zur gleichen Zeit kam ihn ein vorfahrtsberechtigter Hyundai entgegen. Dessen 38-jähriger Fahrer war in Richtung Colbitz unterwegs.

Beide Autos krachten frontal zusammen. Der Hyundai-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem VW-Fahrer stellten die angerückten Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde vorübergehend sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Später wollte die 36-jährige Freundin den nun Führerscheinlosen von der Polizeiwache abholen. Aber auch bei ihr wurden die Beamten durch einen markanten Alkoholgeruch stutzig.