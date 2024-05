Front völlig zerstört: Auto kracht in Eschweiler gegen Baum!

Eschweiler - Am gestrigen Montagnachmittag hat es in Eschweiler einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und war gegen einen Baum geprallt.

Glück im Unglück hatten die beiden Insassen dieses VW-Golfs in Eschweiler: Beide wurden nur leicht verletzt. © NEWS5 / N5 DESK

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Montagnachmittag auf der Indestraße in Eschweiler in Fahrtrichtung Aachener Straße.

Der Wagen mit zwei Insassen kam von der Fahrbahn nach links ab und traf dort auf den Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des schwarzen VW-Golfs komplett zerstört. Das Auto schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn.

Die beiden Personen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach dem Abtransport der beiden Verunfallten ins Krankenhaus musste die Feuerwehr ausgelaufenes Öl binden. Die Indestraße war währenddessen teilweise gesperrt.