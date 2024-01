Frontalcrash an Baumschule: 23-jährige Renault-Fahrerin sorgt für Trümmerfeld

Mettmann - Am frühen Freitagmorgen kam es in Mettmann zu einem Verkehrsunfall . Eine 23 Jahre alte Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Die Absperrmaßnahmen für die Unfallaufnahme und die Bergung der Wracks sorgte für erhebliche Staus im Berufsverkehr. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die junge Frau aus Ratingen gegen 7.15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße unterwegs. In der Kurve an einer Baumschule verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihren Renault Clio.

Sie geriet in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in den Škoda Octavia eines 27-jährigen Mannes, der zu diesem Zeitpunkt in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Rettungskräfte kümmerten sich um die 23-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Auch der Skoda-Fahrer kam in eine Klinik. Er wurde bei dem Crash allerdings nur leicht verletzt und durfte die Einrichtung noch am selben Tag wieder verlassen.

Die Wucht des frontalen Aufpralls war indes so stark, dass durch herumfliegende Autoteile auch noch ein drittes Fahrzeug beschädigt wurde. Der 24-jährige Fahrer des betroffenen Audi RS 5 hatte jedoch Glück und blieb unverletzt.