Gefahrenbremsung in Wettin: Zehn Kinder bei Unfall mit Schulbus verletzt

Wettin-Löbejün - Bei einem Unfall im Landkreis Saalekreis wurden am Donnerstagmittag zehn Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren verletzt worden.

In einem Schulbus wie diesem waren die Kinder und Jugendlichen im Saalekreis unterwegs. (Symbolbild) © 123rf/tupungato

Der Mitteilung der Polizeiinspektion in Halle nach war der Schulbus am Donnerstag um 13.40 Uhr im Wettiner Ortsteil Priester unterwegs, als der Fahrer in der Tuchlaer Richtung Nauendorf plötzlich wegen der Verkehrslage eine Gefahrenbremsung einleiten musste.

Zehn Insassen im Alter zwischen sieben und 14 Jahren wurden dabei leicht verletzt und medizinisch vor Ort versorgt. Zwei Jungen mussten zu einer weiteren Behandlung in eine Klinik in Halle verbracht werden. Die anderen Kinder und Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben.

Es entstand kein Sachschaden. Zur genauen Unfallursache wird ermittelt.