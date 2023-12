15.12.2023 07:31 2.315 Gefahrgut-Unglück: Flüssiggas-Lkw kippt auf Feld

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, verunfallte ein Lkw mit Flüssiggas an Bord bei Neustadt in Sachsen.

Von Chris Pechmann

Neustadt in Sachsen - ABC-Alarm für die Feuerwehren! Am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, verunglückte ein Lkw mit Flüssiggas an Bord. Der Lkw samt Flüssiggas landete auf der Beifahrerseite. © Marko Förster Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, war der Brummi-Fahrer (55) von Neustadt in Sachsen in Richtung Langenwolmsdorf (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Gefahrgut-Laster nach rechts von der Straße ab, kippte und landete auf dem Feld. Umgehend rückten mehrere Feuerwehren des Landkreises zur Unglücksstelle aus und überprüften, ob gefährliche Ladung austrat. Dies war nicht der Fall. Im Anschluss begann die aufwendige Bergung. Ein Kran wurde eingesetzt, um den verunfallten Lkw zurück auf die S159 zu hieven. Dies gelang erst mehrere Stunden später. Der Einsatz war gegen 19.30 Uhr wieder beendet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden am Laster auf knapp 50.000 Euro. Die Bergung dauerte stundenlang. Letzten Endes gelang es jedoch, den Lkw zurück auf die Straße zu heben. © Marko Förster Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

