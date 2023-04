30.04.2023 08:19 4.615 Mercedes-Fahrer rast gegen Brückenpfeiler – Beifahrer (†22) tot!

Tödlicher Unfall in Göppingen: Am frühen Sonntagmorgen krachte ein Mercedes gegen einen Brückenpfeiler und ging in Flammen auf – ein junger Mann starb.

Von Juliane Bonkowski

Göppingen - Tödlicher Unfall in Göppingen (Baden-Württemberg): Am frühen Sonntagmorgen krachte ein Mercedes gegen einen Brückenpfeiler und ging in Flammen auf – ein junger Mann starb. Nach dem verheerenden Crash musste die Feuerwehr das brennende Fahrzeug löschen. © SDMG / Woelfl Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das schwere Unglück gegen 3.30 Uhr in der Eichertstraße in Göppingen. Demnach war ein 26-Jähriger mit seinem hochmotorisierten Wagen und hoher Geschwindigkeit in Richtung Klinik unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und gegen den Brückenpfeiler krachte. Zwar habe der schwer verletzte Fahrer von Ersthelfern aus seinem Mercedes geborgen werden können, bevor das Feuer ausbrach und das Auto komplett zerstört wurde. Unfall Dacia-Fahrer verliert die Kontrolle und kracht gegen einen Baum Für seinen 22 Jahre alten Beifahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er wurde bei dem Crash aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten am Morgen noch an – die Straße war währenddessen voll gesperrt. Der Mercedes wurde vollkommen zerstört, ein Insasse (†22) starb. © 7aktuell.de | Alexander Hald Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

