Heftige Kollision: Mutter (†29) erliegt ihren Verletzungen, Sohn (3) schwer verletzt!

Gerlingen - Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Montagnachmittag auf der Landstraße 1141 bei Stuttgart .

Der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn. © 7aktuell.de / Marc Gruber

Laut Polizeiangaben war die 29 Jahre alte BMW-Fahrerin gegen 14.30 Uhr zwischen Gerlingen und Ditzingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geriet.

Auf der Gegenspur kam es zur Kollision mit einem 56-jährigen Sprinter-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die BMW-Lenkerin in ihrem Wagen eingeklemmt.

Die 29-Jährige sowie ihr dreijähriger Sohn wurden beim Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte am späten Montagnachmittag mit, dass die Mutter ihren schweren Verletzungen erlag. Der verletzte Sprinter-Fahrer wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des schrecklichen Unfalls laufen.