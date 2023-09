26.09.2023 10:05 Heftiger Auffahrunfall: 21-jährige Renault-Fahrerin schwer verletzt!

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am gestrigen Montag an einer Kreuzung in Odenthal ereignet.

Von Florian Fischer

Odenthal - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am gestrigen Montag an einer Kreuzung in Odenthal ereignet. Bei einem heftigen Auffahrunfall in Odenthal wurde eine junge Frau schwer verletzt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Demnach war eine 21-jährige Frau mit ihrem Renault auf der Straße Herzogenfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Gladbacher Straße wollte die junge Frau auf diese abbiegen, wie die Polizei meldet. Um aber alles sehen zu können, bremste die Renault-Fahrerin ihr Auto bis zum Stillstand ab. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender VW-Fahrer aus Bulgarien jedoch zu spät, sodass er ihr voll hinten drauf bretterte. Während der 31-jährige Mann aus Bulgarien unverletzt blieb, wurde die junge Frau aus Odenthal schwer verletzt und musste von den Rettungskräften in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Unfall Ausweichmanöver nach Vollbremsung: Radfahrer schwer verletzt! Der Renault der 21-Jährigen wurde bei dem Crash stark beschädigt und war nicht mehr fahrtauglich, sodass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden, der im vierstelligen Bereich geschätzt wird. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

