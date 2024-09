Heftiger Kreuzungscrash: BMW-Fahrer missachtet Vorfahrt - Rund 20.000 Euro Schaden

Troisdorf - Zu einem schweren Unfall ist es am gestrigen Montag in Troisdorf gekommen. Auslöser des Crashs war eine missachtete Vorfahrt.

An einer Kreuzung ins Troisdorf ist es zu einem schweren Unfall gekommen. © Fototeam Raitz & Böhm

Nach Angaben der Polizei war ein 61 Jahre alter Mann aus Erfurt mit seinem BMW gegen 16.50 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Ring in Richtung Willy-Brandt-Ring unterwegs.

Als er an einer Ampelkreuzung nach links in die Straße "Steinhof" abbiegen wollte, übersah der Erfurter einen entgegenkommenden 24-jährigen Mann aus Köln in seinem Daihatsu.

Es kam wie es kommen musste und die beiden Autos krachten ineinander. Dabei wurde der Kölner leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.

An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden. Zudem lösten die Airbags des Daihatsus aus und es liefen Betriebsstoffe auf die Straße.

Insgesamt soll der Schaden bei über 20.000 Euro liegen.