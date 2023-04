Heftiger Unfall auf der B180: Zwei Tote, ein Schwerverletzer

Zeitz - Auf der B180 zwischen Meuselwitz und Zeitz ( Burgendlandkreis ) ereignete sich am Samstag ein tödlicher Unfall.

Auch am Nachmittag dauerten die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen noch an - sie konnten erst gegen 16.15 Uhr beendet werden.

Der Unfallfahrer zog sich starke Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden Honda, dessen zwei Insassen im Inneren eingeklemmt wurden und noch an Ort und Stelle starben. Bei den beiden tödlich Verletzten handelt es sich einer ergänzenden Mitteilung der Polizei zufolge um zwei 53 und 45 Jahre alte Männer aus Thüringen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Ripke war ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer auf der B180 in Richtung Meuselwitz unterwegs, als er gegen 10 Uhr plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

"Die Unfallursachenermittlung dauert an", so Ripke am späten Nachmittag.

Erstmeldung von 13.54 Uhr, aktualisiert um 16.50 Uhr