Heftiger Unfall an der Ostsee: Urlauber aus Sachsen krachen in Mähdrescher – drei Verletzte!

Hohenkirchen - In der Dunkelheit sind am Mittwochabend ein Urlauberauto aus Leipzig und ein Mähdrescher in der Nähe des Ortes Gramkow an der Ostseeküste zusammengestoßen. Die drei Urlauber aus Leipzig wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Hohenkirchen Bei dem Unfall gegen 21.45 Uhr auf der K44 in Mecklenburg-Vorpommern wurden alle drei Insassen des Hyundais aus Leipzig leicht verletzt, mussten in eine Klinik gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Im Wagen saßen der 77 Jahre alte Fahrer aus Sachsen und zwei 73 und 64 Jahre alte Begleiterinnen. Der Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Der 24 Jahre alte Fahrer des Mähdreschers, der zur Absicherung mit einem Begleitfahrzeug mit Rundumleuchte unterwegs war, blieb unverletzt. Welcher der beiden Fahrer zu weit auf die Gegenspur geraten war, wird den Angaben zufolge noch untersucht. Der Mähdrescher mit Überbreite wurde ebenfalls leicht beschädigt. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Kreisstraße war bis etwa 23 Uhr voll gesperrt.

