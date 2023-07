Heftiger Unfall im Landkreis Görlitz: Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt!

Auf der S128 kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall. © xcitepress/Thomas Baier

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Samstagabend mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.10 Uhr auf der Staatsstraße 128 zwischen den Ortschaften Bernstadt auf dem Eigen und Großhennersdorf.

Die Person am Steuer des VW, bei der es sich Erstinformationen zufolge um eine Frau handeln soll, kam aus bisher ungeklärter Ursache am Schweizberg nahe Kunnersdorf von der Fahrbahn ab und krachte in die Baumreihe am Straßenrand.

Die Fahrerin wurde infolge des Unfalls in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzte sei aber ansprechbar, so ein Sprecher der Polizei.