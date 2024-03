Heftiger Unfall in Linnich: 52-Jähriger bei Kollision schwer verletzt

Linnich - Am gestrigen Montagnachmittag hat sich in Linnich ein schwerer Unfall ereignet.

In Linnich wurde bei einem Unfall ein 52-jähriger Mann schwer verletzt. © Polizei Düren

Wie die Polizei meldet, war ein 69-jähriger Mann aus Linnich gegen 17 Uhr gemeinsam mit seiner 63-jährigen Ehefrau auf der Mahrstraße in Richtung B57 unterwegs.

Zunächst hielt der Mann an einem Stoppschild an, fuhr dann weiter in Richtung L228, übersah dabei aber ein kreuzendes Auto eines 52-Jährigen, welcher aus Richtung Brachelener Straße in Richtung Gereonsweiler fuhr, sodass es zu einem heftigen Crash der beiden Fahrzeuge kam.

Bei der Kollision verletzte sich der 52-Jährige schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.