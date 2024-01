19.01.2024 17:13 Transporter und Auto schleudern nach Crash gegen Hauswand, Beifahrerin (†80) stirbt

In einer Kreuzung in Zerbst kam es am Freitag zu einem heftigen Unfall. Eine 80-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Von Kathi Schöne

Zerbst (Anhalt) - Am Freitagvormittag ist bei einem heftigen Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine 80-jährige Frau verstorben. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. © EHL Media/Lucas Libke Der Zusammenprall ereignete sich um 9.35 auf der Kreuzung der L121 und der Dorfstraße im Zerbster Ortsteil Garitz, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Nachmittag bestätigte. Dort hatte der 29-jährige Fahrer eines gemieteten Mercedes Sprinter mutmaßlich beim Überqueren der L121 ein Stoppschild missachtet und einen aus der Ortsmitte herannahenden Nissan übersehen. Es kam zu einem heftigen Zusammenprall, durch dessen Wucht beide Fahrzeuge gegen die Wand eines Wohnhauses geschleudert wurden. Unfall Radfahrerin kracht in Transporter: Schwer verletzt! Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Nissan-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, seine 80-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in eine Hauswand und eine Mauer geschleudert. Diese wurde stark beschädigt. © EHL Media/Lucas Libke Die Feuerwehr war vor Ort und kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel und den Brandschutz. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ermittelt zur Unfallursache. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Titelfoto: EHL Media/Lucas Libke