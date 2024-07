Tödlicher Unfall! Auto kommt ins Schlingern und erfasst Radfahrer

Heilbronn - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein Radfahrer in Langenbrettach (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden.

Ersthelfer und Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor am gestrigen Mittwochnachmittag ein 20 Jahre alter Auto-Fahrer in einer Rechtskurve der Straße in Richtung Schwabach die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Radfahrer.

Für den 37-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag im Rettungswagen seinen schweren Verletzungen.

Die Straße war rund um die Unfallstelle noch am Abend gesperrt.