Rentner wird von Auto erfasst und kracht durch Windschutzscheibe: Hubschrauber im Einsatz

In Hennef hat es am heutigen Vormittag einen schlimmen Unfall gegeben. Ein 84-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Klinik nach Köln.

Von Maurice Hossinger

Hennef - Auf einer Landstraße in Hennef hat sich am heutigen Dienstagmorgen ein 84-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten in eine Klinik nach Köln. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Boris Roessler/dpa Angaben der Polizei zufolge war ein 32-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid mit seinem Seat auf der L333 unterwegs, als der 84-Jährige mit seinem Pedelec gegen 9.35 Uhr die Fahrbahn kreuzte. Nur Sekunden später erfasste der Autofahrer den Senior, der durch die immense Wucht des Aufpralls durch die Windschutzscheibe krachte, ehe er auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Dadurch zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Ein zur Unfallstelle alarmierter Rettungshubschrauber flog den Mann umgehend in eine Kölner Klinik. Unfall Tragischer Unfall: Mercedes kracht gegen Baum, 55-jähriger Fahrer stirbt noch vor Ort Auch der Autofahrer musste nach dem Crash durch einen Notarzt betreut werden. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden sichergestellt. Ob der Senior sein Rad zum Zeitpunkt des Unfalls geschoben oder darauf gesessen hatte, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

