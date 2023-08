Horror-Crash beim Überholen: Seat kracht in Lkw, Fahrer stirbt an Unfallstelle

Für den Seat-Fahrer kam nach dem Unfall jede Hilfe zu spät. © vifogra/Süß

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, war der junge Mann am Nachmittag gegen 15 Uhr auf der B533 von Auerbach kommend in Fahrtrichtung Allhartsmais unterwegs, als er auf Höhe Hunding ein anderes Fahrzeug vor sich überholen wollte.

Kurz bevor er wieder einscheren wollte, kam es zu dem Frontalzusammenstoß mit dem zeitgleich in Richtung Auerbach fahrenden Lastwagen, dessen Fahrer den Unfall nicht mehr verhindern konnte.



Der 50 Jahre alte Mann am Steuer des Sattelzugs erlitt bei der Kollision mittelschwere Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Für den jungen Seat-Fahrer kam jegliche Hilfe der Retter zu spät. Er verstarb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen trotz aller Bemühungen noch am Unfallort.

Wie die zuständigen Beamten des Polizeipräsidiums Niederbayern weiter mitteilten, entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden, die Bundesstraße glich nach dem heftigen Zusammenstoß zudem einem Trümmerfeld.