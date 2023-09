iPhone setzte noch Notruf ab! 27-Jähriger wird aus Transporter geschleudert und stirbt

Eschenbach in der Oberpfalz (Bayern) - Am Donnerstag um kurz vor Mitternacht hat sich in der Oberpfalz ein tragischer Unfall ereignet. Ein erst 27 Jahre alter Mann verlor dabei sein Leben.

Der VW Transporter überschlug sich bei dem Unfall mehrfach. Der 27 Jahre alte Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © NEWS5 / Wellenhöfer

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der junge Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab am Donnerstagabend mit seinem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2122 von Schlammersdorf in Richtung Eschenbach unterwegs.

Dabei verlor er aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der VW Transporter überschlug sich bei dem Unfall mehrfach. Der 27-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Das iPhone des Mannes setzte gegen 23.45 Uhr einen automatischen Notruf ab, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.

Der 27-Jährige hatte sich allein in dem Transporter befunden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und hat einen Gutachter hinzugezogen. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer lag den Angaben nach zunächst nicht vor.