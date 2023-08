Horror-Unfall auf Rastanlage: Touristin von Lkw überrollt, Fahrer setzt Fahrt fort

Passau - Schrecklicher Unfall an der A3 in Bayern ! Auf der Rastanlage Donautal Ost ist eine 64 Jahre alte Touristin aus Belgien von einem Lastwagen erfasst, überrollt und lebensgefährlich verletzt worden.

Auf der Rastanlage Donautal Ost hat sich am Donnerstagabend in Bayern ein schlimmer Unfall ereignet. Eine Frau (64) kämpft weiterhin um ihr Leben. © zema-medien.de

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war die Frau am Vorabend gegen 21 Uhr zum Zeitpunkt des folgenschweren Zwischenfalls zu Fuß unterwegs.

Die 64-Jährige wurde nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens in ein Krankenhaus gebracht und in diesem operiert. Den Angaben der Beamten zufolge schwebt sie auch weiter in Lebensgefahr.

Der Lastwagenfahrer setzte die Fahrt, nachdem er die Touristin erfasst hatte, fort. Das tonnenschwere Gefährt wurde von Zeugen als Lastzug mit einem Planenaufbau und der Aufschrift "DB" beschrieben.

Ob der Mann am Steuer den Unfall bemerkt hat oder dies nicht der Fall war, ist bisher noch unklar.

Der gesuchte Fahrer und mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 085195115021 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.