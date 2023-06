10.06.2023 08:22 Polizeiauto kracht in Audi und Mercedes: Fünf Verletzte, Rettungsheli im Einsatz!

Schwerer Unfall in Iffezheim im Landkreis Rastatt: Auf einer Kreuzung ist ein Fahrzeug der Bundespolizei am Freitagabend in zwei Autos gekracht.

Von Juliane Bonkowski

Iffezheim - Schwerer Unfall im Landkreis Rastatt: Auf einer Kreuzung ist ein Fahrzeug der Bundespolizei am Freitagabend in zwei Autos gekracht. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Es hat heftig gekracht zwischen dem Fahrzeug der Bundespolizei und einem Audi. © Aaron Klewer / EinsatzReport24 Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 18.15 Uhr auf der L75 an der Kreuzung zur Hauptstraße/Badener Straße. Das Streifenfahrzeug der Bundespolizei war den Angaben zufolge mit Sondersignal in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dort kam es demnach zu dem heftigen Zusammenstoß mit einem Mercedes und einem Audi. Sowohl zwei Beamte als auch die Fahrerin (69) des Mercedes und ihre Beifahrerin seien zunächst am Unfallort medizinisch erstversorgt worden, bevor sie in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Unfall Lastwagen fährt sich unter Brücke fest und sorgt für stundenlange Blockade Auch der 48-jährige Lenker des Audi erlitt Verletzungen - er wurde im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich, wie es weiter hieß. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. © Aaron Klewer / EinsatzReport24 Auch ein Mercedes war am Crash beteiligt. © Aaron Klewer / EinsatzReport24 Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Aaron Klewer / EinsatzReport24