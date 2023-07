Junger Biker stirbt bei Horror-Unfall: Maschine schlittert in zwei kleine Mädchen!

Berchtesgaden - Bei einem schrecklichen Unfall ist ein 22 Jahre alter Motorradfahrer in Bayern ums Leben gekommen. Ein junger Mann (19) sowie zwei vier und sieben Jahre alte Mädchen liegen mit schweren Verletzungen in einer Klinik.

Von dem Motorrad des Bikers blieb nach dem folgenschweren Unfall auf der Roßfeldstraße in Berchtesgaden nur ein Wrack übrig. © 7aktuell.de

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, hatte der Biker aus Vöcklabruck in Österreich gegen 21 Uhr am Samstagabend nahe dem Scheitelpunkt der Roßfeldstraße bei sehr hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad plötzlich verloren.

Die Maschine erfasste zunächst den 19-Jährigen, der zu der Motorradgruppe des Mannes gehörte, seinen Freund beim Durchführen einiger Manöver filmte und sich deshalb im Bereich der Fahrbahn befand. Durch die große Wucht der Kollision wurde der Mann weggeschleudert und schwer verletzt.

Der 22-Jährige rutschte im Anschluss mit seinem Motorrad über die Straße und erfasst die beiden Kinder, die schwerste Beinverletzungen erlitten.

Die Mädchen aus Berchtesgaden waren laut den Beamten mit ihren Eltern in den Abendstunden vor Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Die Erwachsenen blieben bei dem Zwischenfall körperlich unverletzt, erlitten aber einen Schock.



Das Motorrad mitsamt dem Fahrer kam letztlich erst nach einer Kollision mit dem Nissan der Familie zum Stillstand.