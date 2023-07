Junger Raser (22) will nach Unfall schwer verletzt flüchten: Dann greifen mehrere Zeugen ein

Der VW des jungen Mannes (22) kam völlig demoliert in einem Feld zum Stehen. © Polizei Düren

Der 22-jährige VW-Fahrer aus Bergheim war laut Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen auf der B55 aus Elsdorf kommend unterwegs, wobei er Zeugenaussagen zufolge auf seiner Fahrt mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt hatte.

Gegen 9 Uhr bog der junge Raser an der Einmündung zur L12 nach Rödingen dann nach rechts ab, wobei er allerdings - vermutlich aufgrund seines hohen Tempos - eine Verkehrsinsel überfuhr, in der Folge in eine Leitplanke krachte und schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Der junge Mann erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen, versuchte aber dennoch, von der Unfallstelle zu flüchten!

Zeugen, die die Szene beobachtet hatten, handelten sofort und hielten den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.