Kleinbus mit sieben Teenagern verunglückt: Fahrer (†50) verstirbt am Unfallort!

Der 50 Jahre alte Fahrer befuhr gegen 1.30 Uhr die Kreisstraße in Richtung Inneringen, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Kurz darauf krachte der Citroën des Modells Jumpy in einen Baum am linken Fahrbahnrand.

Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen. Er verstarb jedoch noch am Unfallort.

In seinem Wagen saßen sieben 14- bis 16-jährige Jugendliche, von denen fünf leichte Verletzungen erlitten.