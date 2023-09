15-Jähriger sorgt mit Rennrad für schlimmen Unfall - dann stellt sich Unfassbares heraus

Kürten - Ein 15-jähriger Teenager hat am gestrigen Donnerstagmittag für einen verheerenden Crash gesorgt, bei dem eine 49-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Eine 49-jährige Frau wurde bei einem Unfall zweier Fahrräder schwer verletzt. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach war die Frau aus Kürten mit ihrem E-Bike auf der Wipperfürther Straße unterwegs, als ihr kurz hinter der Ortschaft Miebach ein 15-jähriger Junge mit einem Rennrad und hoher Geschwindigkeit entgegenkam, wie die Polizei berichtete.

Die beiden Fahrradfahrer stießen zusammen, wobei die Kürtnerin zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Teenager hingegen wollte mit dem Rennrad abhauen, doch ein Begleiter der gestürzten Frau konnte dieses festhalten, sodass er zu Fuß flüchtete.

Allerdings konnten Beamte den Jungen in der Nähe des Unfallortes ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass der Teenager das Rennrad zuvor geklaut hatte.

Die 49-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Das gestohlene Rennrad wurde an seinen Besitzer übergeben, zudem entstand ein Sachschaden in insgesamt oberer dreistelliger Höhe.