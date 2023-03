Fahranfänger wendet auf Bundesstraße: Sechs Verletzte bei Crash in Baden-Württemberg

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Skoda in Lahr sind in der Nacht sechs Menschen verletzt worden. © Maren Späth / EinsatzReport24

Einer Mitteilung der Polizei zufolge geschah das Unglück auf der Bundesstraße in Lahr gegen 1 Uhr auf Höhe des Ortsteils Langenwinkel.

Dort habe ein 18-Jähriger in seinem VW von der Raiffeisenstraße auf die B415 in Richtung Allmannsweiler auffahren wollen. Offenbar überlegte er es sich kurz danach anders und setzte zu dem fatalen Wendemanöver an, um wieder in Richtung Lahr zu fahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem stadtauswärts fahrenden Skoda einer 54 Jahre alten Frau.

Sowohl der Unfallverursacher als auch zwei Insassen des Skoda erlitten schwere Verletzungen. Die 54-Jährige und zwei weitere Personen im VW wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, die den Fahranfänger aus seinem Wagen befreien musste. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.