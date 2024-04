Lamborghini nur noch Schrott: 13-Jähriger ergaunert sich Schlüssel und rast in Straßengraben

West Vancouver (Kanada) - Ein dreister 13-Jähriger log beim Autokauf und gelangte tatsächlich an die Autoschlüssel. Mit fatalen Folgen: Der Teenager raste mit dem sündhaft teuren Sportwagen in einen Straßengraben.

Der Teenager wollte sich das Auto offenbar für eine Spritztour ausleihen und reagierte spontan auf ein Gebrauchtwagen-Angebot. Es kam, was kommen musste: Er verlor die Kontrolle über den 600-PS-Flitzer, durchbrach einen Zaun und landete unsanft im Straßengraben. Der Lambo wurde schwer beschädigt und hat wohl nur noch Schrottwert.

Doch die Hintergründe des Ende März passierten Unglücks, werfen Fragen auf. Wie die Polizei mitteilte, saß am Steuer des Edelflitzers nämlich ein 13-Jähriger.

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht wurde in Kanada ein Lamborghini Hurracan (Schätzwert: rund 150.000 Euro) schwer beschädigt und ist wohl nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand.

Der Wiederverkaufswert des Lamborghini wurde durch den Crash geschmälert. © Polizei West Vanvouver

Doch als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, hatten sich Fahrer und Beifahrer bereits aus dem Staub gemacht und waren nach Hause gerannt. Der dreiste 13-Jährige wurden trotzdem ermittelt. Seine Eltern wollen zum Vorfall lieber schweigen.



Wie der junge Lambo-Crasher an die Autoschlüssel kam, ist wohl Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Verkäufer wollte das Auto an den höchsten Bieter verkaufen und lud zuletzt potenzielle Käufer zu Probefahrten ein, berichtet "The Sun". Er soll über die Spritztour informiert gewesen sein.

Von der Polizei hieß es: "Wir glauben nicht, dass der Besitzer des Fahrzeugs über das Alter des Fahrers oder vom fehlenden Führerscheins wusste."