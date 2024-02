Laster-Fahrer (†58) nach Unfall eingeklemmt, doch die Rettung kommt zu spät!

Die Kalksteinschotter verteilten sich auf der ganzen Fahrbahn. Die betroffene Straße blieb bis in den Nachmittag hinein gesperrt. © Feuerwehr Eigeltingen

Ein 58-jähriger Laster-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 9.30 Uhr die L440 in Richtung Eigeltingen. In einer Linkskurve in Höhe der Lochmühle geriet er ins Schwanken.

Der mit Kalksteinschotter beladene Kipper blieb auf der Seite liegen. Der schwer verletzte 58-Jährige wurde im Fahrerhaus eingeklemmt. Zur Rettung des Mannes musste das Fahrzeug mittels eines Radladers angehoben werden.

Trotz aller Bemühungen kam für den 58-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen am Unfallort, wie die Feuerwehr mitteilte.