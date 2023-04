15.04.2023 15:04 Leichtsinnige Fahrt endet tödlich: Biker ohne Helm kracht in Leitplanke und stirbt

Heftiger Unfall in Baden-Württemberg: In Göppingen ist am Freitagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt – er war ohne Helm unterwegs.

Von Juliane Bonkowski

Göppingen - Heftiger Unfall in Baden-Württemberg: In Göppingen ist am Freitagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt – er war ohne Helm unterwegs. Das Motorrad des 30-Jährigen kam am Freitagabend von der Kreisstraße in Göppingen ab. © SDMG / Woelfl Wie das Polizeipräsidium Ulm am Samstag mitteilte, war der 30-Jährige auf der K1410 zwischen den Stadtbezirken Jebenhausen und Faurndau unterwegs, als das schlimme Unglück gegen 19 Uhr geschah. Demnach sei er kurz nach dem Ortsausgang von Jebenhausen plötzlich und aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Dabei wurde er von seinem Fahrzeug geschleudert, wobei er so schwere Verletzungen erlitt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Unfall Vorfahrt nicht beachtet: Schwerer Unfall mit fünf Verletzten in Kamenz Laut Polizei sei der Biker so leichtsinnig gewesen, keinen Helm bei seiner Fahrt zu tragen – ein tödlicher Fehler. Außerdem soll er "nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraftrads" besessen haben, hieß es weiter. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, doch der Mann konnte nicht mehr gerettet werden. © SDMG / Woelfl Die Polizei hat die Ermittlungen zu tragischen Unglück aufgenommen.

Titelfoto: SDMG / Woelfl