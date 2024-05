Linienbus durchbricht Leitplanke auf A562 bei Bonn und fährt auf Gegenfahrbahn

Bonn - Großer Schreck auf der A562 bei Bonn: Ein Linienbus hat am Samstagmorgen die Mittelleitplanke durchbrochen und ist mehrere Hundert Meter auf der Gegenfahrbahn weitergefahren.

Er fuhr zunächst auf einen vorausfahrenden Wagen auf und schob diesen vor sich her. Dann durchbrach er die Mittelleitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ihm entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen konnten.

Der Busfahrer habe dann das Bewusstsein wieder erlangt und den Bus abgebremst, so der Polizeisprecher. Details dazu würden noch ermittelt.

Infolge des Unfalls wurde die Südbrücke der A562 über den Rhein in Bonn-Beuel am Samstag zeitweise in beide Richtungen gesperrt.