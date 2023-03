13.03.2023 19:30 Linienbus kollidiert mit parkenden Autos und kracht in Wohnhaus - drei Schwerverletzte

Heftiger Unfall in Recklinghausen! Am Montagnachmittag krachte ein Linienbus aus ungeklärten Gründen in ein Wohnhaus und verletzte dabei drei Personen schwer.

Von Maurice Hossinger

Recklinghausen - Auf der Karlstraße in Castrop-Rauxel hat sich am Montagnachmittag ein heftiger Verkehrsunfall ereignet! Ein Linienbus krachte aus ungeklärten Gründen in ein Wohnhaus. Drei Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Der Bus wurde auf Höhe der Fahrerkabine nahezu vollständig zerstört. Auch am Wohnhaus gab es große Schäden. © 7aktuell Nach Angaben der Polizei ereignete sich der folgenschwere Crash gegen 16.55 Uhr in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel. Der Linienbus kam aus noch ungeklärten Umständen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Autos und krachte schließlich gegen ein Wohnhaus. Durch den Unfall wurden mindestens drei Personen zum Teil schwer verletzt. Auch der Bus und das betroffene Haus wurden stark beschädigt. Unfall Heftiger Crash auf der A27! Sieben Menschen teils schwer verletzt Nur wenig später begannen Polizei und Feuerwehr mit der Unfallaufnahme und mit umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell