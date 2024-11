Lkw fängt Feuer: "Gebrannte" Mandeln überall auf der Autobahn!

Auf der A49 bei Baunatal stand in der Nacht ein Lkw in Flammen mitsamt den Mandeln.

Von Linda Drewanz

Kassel - Gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt - super! Gebrannte Mandeln auf einer Autobahn sorgten allerdings eher für eine Vollsperrung. So passiert in dieser Nacht auf der A49 von Kassel in Richtung Marburg.

Die Mandeln verteilten sich auf der Fahrbahn. © Hessennews TV Der mit den 20 Tonnen Mandeln beladene Lkw geriet gegen 1 Uhr auf Höhe Baunatal in Hessen in Brand. Laut Feuerwehr bemerkte der Fahrer die Flammen an seinem Anhänger und hielt an. Glücklicherweise konnte er die Zugmaschine noch abkoppeln und verhinderte so wohl Schlimmeres. Innerhalb weniger Minuten breiteten sich die Flammen aus. Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr musste die Ladung aufwändig auseinanderziehen. Tausende Mandeln landeten auf der Fahrbahn.

Die Fracht ist nun zum Verzehr nicht mehr geeignet. © Hessennews TV