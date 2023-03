Lkw-Fahrer vom Navi abgelenkt: Regionalbahn kracht in Sattelzug

Hedemünden - Am Donnerstagabend kam es an einem Bahnübergang im Landkreis Göttingen bei Hedemünden zu einem schweren Unfall.

Weil er von seinem Navigationsgerät abgelenkt war, steckte ein Lkw an einem schwer zugänglichen Bahnübergang fest und wurde vom Zug erfasst. © Polizeiinspektion Göttingen

Eigentlich darf am Bahnübergang in der Straße Am Rischenbach in Hedemünden kein Fahrzeug entlang fahren. Dies sei schon vorher durch Verkehrsschilder erkennbar gemacht, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Dennoch hat sich dorthin ein Lkw-Fahrer aus Rostock verirrt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann sein Navigationssystem bedient und dadurch die Verkehrszeichen nicht beachtet.

Die Schilder haben aber einen guten Grund. Nämlich kurz hinter dem Bahnübergang wird die Straße - vor allem für Laster - unpassierbar.

Erst als der Fahrer den dortigen halbseitig beschrankten Bahnübergang befuhr, fiel es ihm auf. Daraufhin versuchte er seine Sattelzugmaschine zu rangieren.

Allerdings wollten kurz nach dem Vorfall zwei Züge den Bahnübergang passieren. Als sich die Schranken senkten, verfing sich eine davon im Radkasten des Lkws.

Die erste Bahn verfehlte den Laster nur knapp. Ein zweiter Zug, der in Richtung Halle unterwegs war, hatte kein Glück mehr.

Dieser krachte in den Lkw. Ein Lokführer und eine Zugbegleiterin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die übrigen Fahrgäste und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.