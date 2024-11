Mädchen (†17) nach Flucht aus Polizeiauto tödlich überfahren

Nach der Festnahme wollte die Jugendliche flüchten. Kurz darauf wurde sie tödlich verletzt. (Symbolbild) © Peter Byrne/Press Association/dpa

Die Jugendliche wurde Polizeiangaben zufolge gerade in den Polizeigewahrsam gebracht, als sie auf der Autobahn M5 nahe der südwestenglischen Stadt Taunton entkommen konnte.

Dabei wurde sie am späten Montagabend von einem anderen Fahrzeug getroffen und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Warum die Teenagerin festgenommen wurde und wie ihr die Flucht gelang, war zunächst nicht bekannt. In der Polizeimitteilung hieß es:

"Die Beamten stoppten das Fahrzeug, als es in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen 25 (Taunton) und 24 (Bridgwater) fuhr. Das Mädchen verließ das stehende Polizeifahrzeug und wurde kurz nach 23 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Süden in einen tragischen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verwickelt."

Die Polizeiaufsicht IOPC (Independent Office for Police Conduct) nahm die Ermittlungen auf. "Die Polizei von Avon and Somerset hat uns mitgeteilt, dass das Mädchen in einem Polizeifahrzeug in Gewahrsam gebracht wurde und kurz vor dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug ausgestiegen war", teilte die Behörde mit.