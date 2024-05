Maiwagen kippt um! Schädel-Hirn-Traumata, Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche - 29 Verletzte

Kandern - Es sollte wohl ein fröhlicher Mai-Ausflug unter Freunden werden und endete für einige mit schweren Verletzungen im Krankenhaus: Bei einem Unfall mit einem Maiwagen-Anhänger im südbadischen Kandern sind am Tag der Arbeit viele Menschen verletzt worden. Lebensgefährliche Verletzungen habe nach derzeitigem Stand niemand erlitten.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Anhänger, der von einem Traktor gezogen wurde, in einer abschüssigen Kurve auf die Seite gekippt. Dabei seien die Menschen aus dem Anhänger gefallen, so die Polizei.

Sieben Menschen seien mittelschwer verletzt worden. Insgesamt hätten sich auf dem Gespann 40 Personen befunden, so Redling. Rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach vor Ort.

Unter den Verletzten seien auch drei Schwerverletzte gewesen, die Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht hätten.

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden 29 Menschen verletzt. Davon seien zwanzig Personen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Einsatzleiter Simon Redling der Dpa. Die Verletzten hätten sich Schädel-Hirn-Traumata, Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche oder Stauchungen zugezogen.

22 Verletzte seien der Polizei namentlich bekannt, einige Leichtverletzte hätten den Unfallort verlassen, bevor die Polizei ihre Daten habe aufnehmen können, so ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Was genau am frühen Nachmittag in der Gemeinde rund 50 Kilometer südlich von Freiburg passierte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den Fahrer werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.