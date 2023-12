29.12.2023 16:38 Außer Rand und Band: Radfahrer baut Unfall und schlägt Autofahrerin ins Gesicht

Ein Mann zeigte sich nach einem Unfall in Klein Ammensleben sehr aggressiv. Er griff eine Autofahrerin sowie zwei Zeugen an. Auch Polizisten hatten ihre Not.

Von Robert Lilge

Klein Ammensleben - Am gestrigen späten Donnerstagabend teilte in Klein Ammensleben (Landkreis Börde) ein angetrunkener Radfahrer nach einem Unfall aus. Ein Mann griff nach einem Unfall mehrere Personen an. Auch vor Polizisten zeigte er keine Einsicht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Als gegen 23.15 Uhr eine 35 Jahre alte Autofahrerin in der Langen Straße halten musste, krachte es hinter ihr. Nachdem sie ausgestiegen war und sehen wollte, was passiert ist, entdeckte sie einen verunfallten Radfahrer. Ein 61-jähriger Mann fuhr der Frau mit seinem Zweirad hinten aufs Auto, teilte das Polizeirevier Börde mit. Bei einem Sturz verletzte er sich leicht, konnte anschließend aber wieder aufstehen. Direkt danach begann er die Autofahrerin zu beleidigen und wurde handgreiflich. Der 35-Jährigen schlug er mit der flachen Hand ins Gesicht. Diesen Vorfall beobachteten zwei Zeugen, die der Frau zur Hilfe eilten. Auch Zeugen wurden angegriffen Obwohl die zwei Unbeteiligten nur helfen wollten, wurden auch sie von dem Radfahrer angegriffen. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizei hinzukamen, konnten sie schnell Alkoholgeruch feststellen. Hinzu kamen ein stark auffallendes Lallen sowie eine verwaschene Aussprache. Dem 61-Jährigen sollte deshalb eine Blutprobe entnommen werden. Doch auch gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich dieser. Jetzt muss er mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholkonsum sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

