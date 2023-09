Mann fährt 5-Jährigen an und flüchtet: Kind im Krankenhaus

Am Donnerstag wurde in Rostock ein 5-Jähriger angefahren. Der Unfallverursacher flüchtet. Die Polizei fahndet. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 16.45 Uhr am gestrigen Donnerstag war der Fünfjährige zusammen mit seiner älteren Schwester zu Fuß in der St.-Petersburger-Straße in Richtung Evershagen in Rostock unterwegs.

Aus entgegengesetzter Richtung kam auf gleichem Weg ein männlicher E-Scooter-Fahrer angeschossen. Dieser schien aus noch ungeklärter Ursache nicht ausgewichen zu sein und krachte frontal in den fünfjährigen Jungen.

Sofort nach der Kollision machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Er hatte zu keiner Zeit Anstalten gemacht, sich um den Jungen zu kümmern oder seine Personalien mitzuteilen.

Das Kind erlitt sowohl Verletzungen im Gesicht, als auch an Bein und Arm. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei fahndet nach dem Flüchtigen.