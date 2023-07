Mann gibt Gas und braust vor Polizei davon: Eine Hecke beendet die wilde Fahrt

Aachen - In Aachen hat e in Autofahrer (29) versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Auf seiner Flucht vor den Beamten landete der Wagen des Mannes allerdings in einer Hecke.

Der graue Seat kam schließlich in einer Hecke zum Stehen. © Polizei Aachen

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, waren Streifenpolizisten am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr an der Jülicher Straße auf den grauen Seat Leon aufmerksam geworden und entschieden sich zu einer Kontrolle.

Der 29-jährige Fahrer des Wagens hatte allerdings andere Pläne und ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Beamten.

Mit überhöhter Geschwindigkeit brauste der Autofahrer vor den Ordnungshütern davon, woraufhin diese umgehend die Verfolgung des Wagens aufnahmen.

"Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nach derzeitigen Informationen nicht", schilderte der Sprecher.

Die Flucht des Mannes endete schließlich mit einem Unfall in Folge eines missglückten Abbiege-Versuchs: Als der Chaos-Fahrer nämlich von der Liebigstraße nach links in die Straße Grüner Weg einbiegen wollte, fuhr sein Wagen geradewegs in eine Hecke und blieb dort stehen.