03.06.2023 15:42 Mercedes-Fahrer kollidiert mit Baum: 50.000 Euro Schaden

Rostock - Am Samstagvormittag kollidierte ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer in Rostock frontal mit einem Baum und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. © Stefan Tretropp Wie die Polizei jetzt mitteilte, kam der 63-Jährige gegen 11 Uhr auf der Straße "Up'n Warnowsand" mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge mit dem Baum zusammen. An dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Titelfoto: Stefan Tretropp