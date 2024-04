10.04.2024 11:21 Mann kracht mit Auto gegen Baum: Tödlicher Unfall im Landkreis Börde

In Hadmersleben im Landkreis Börde ist am Mittwoch ein Mann bei einem Unfall verstorben. Mit seinem Auto krachte er an einer Kreuzung gegen einen Baum.

Von Robert Lilge

Hadmersleben - Am heutigen Mittwochmorgen kam es in Hadmersleben bei Oschersleben (Landkreis Börde) zu einem tödlichen Unfall. Der 75 Jahre alte Autofahrer verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Citroën war gegen 6.10 Uhr auf der Hadmerslebener Straße zwischen Alikendorf und Hadmersleben unterwegs. An der Kreuzung Heerstraße/Kroppenstedter Straße kam der Mann mit seinem Auto jedoch von der Straße ab. Laut der Polizeiinspektion Magdeburg überfuhr der Autofahrer den Einmündungsbereich. Unfall Schwerer Crash auf Bundesstraße: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder Anschließend krachte er gegen einen Baum. Für den 75-Jährigen aus Kleinalsleben kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

