Mann schleudert in Gegenverkehr und stirbt sofort

Wienhausen – Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 41-jähriger Mann am Sonntag zwischen Groß Eicklingen und Wienhausen ( Niedersachsen ) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geschleudert worden.

Der 41-jährige Unfallfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, habe der Unfallfahrer auf der L311 in einer Rechtskurve beschleunigt, sich dann zunächst mit seinem Wagen quer gestellt und sei daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert worden.

Dabei wurde sein Wagen von einem entgegenkommenden Auto am Heck erwischt. Der 41-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, die 50-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die L 311 zwischen Groß Eicklingen und Wienhausen aktuell noch gesperrt.