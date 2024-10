Mann verliert beide Beine an erstem Arbeitstag: Jetzt kämpft er sich zurück!

Nach seinem Unfall steht John O'Neills (33) Familie ihm bei. © Screenshot/GoFundMe/Garret Safir

John O'Neill hatte sein Leben gerade erst wieder in die richtige Bahn lenken können. Nachdem er einen Alkoholentzug gemacht hatte, fand er ein sicheres Zuhause und einen neuen Job als Baumpfleger.

Doch an seinem ersten Arbeitstag passierte Schreckliches. Gut 15 Minuten nach Schichtbeginn warf O'Neill einen gebogenen Ast in die Holzhackmaschine, an welcher er arbeitete.

Doch der Ast verfing sich in seiner vom Gericht angeordneten elektronischen Fußfessel und zog ihn in den Häcksler hinein.

Wie die "Denver Post" berichtet, konnte sich der 33-Jährige gerade noch an der Kante der Maschine festhalten, doch die Klingen schnitten bereits durch seine Beine bis oberhalb der Knie.

"Ich habe den Schmerz nicht so sehr gespürt, weil ich wusste, dass ich in Schwierigkeiten war. Es entwickelte sich sehr schnell von einem Kampf um meine Gliedmaßen zu einem Kampf um mein Leben", sagte O'Neill später gegenüber der Denver Post.

Er schrie um Hilfe, allerdings eilte erst nach gut einer Minute ein Mitarbeiter zu ihm, da seine Schreie durch den Gehörschutz gedämpft wurden.