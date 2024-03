Mann verursacht Horror-Crash auf A52 und stirbt an der Unfallstelle

Marl - Nahe dem Ruhrgebiet hat es am heutigen Samstagnachmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 53-Jähriger verlor dabei noch an der Unfallstelle den Kampf gegen seine Verletzungen.

Die Unfallstelle glich nach dem Zusammenstoß einem einzigen Schlachtfeld. © Bludau/dpa

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Autofahrer gegen 13.30 Uhr mit seinem Citroën Richtung Haltern am See unterwegs, als er plötzlich in den Gegenverkehr raste.

Dort knallte er binnen Sekundenbruchteilen frontal mit dem VW Passat einer 36-Jährigen zusammen und wurde daraufhin verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Eine dahinter fahrende 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und bretterte ebenso mit den beiden verunfallten Autos zusammen.

Bei dem Crash erlitt der 53-Jährige derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch drei Kinder erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in eine Klinik.