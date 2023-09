Mercedes-AMG rast in Stauende: 42-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Essingen - Schwerwiegende Folgen hatte ein Unfall auf der Bundesstraße 29 am Freitagnachmittag. Ein Mann (†42) erlag seinen Verletzungen.

Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen im Großeinsatz. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Gegen 14 Uhr war der 42 Jahre alte Mann mit seinem Mercedes des Modells AMG GLC auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs. Ohne zu bremsen, raste der SUV in einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes der C-Klasse. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Unfallverursacher das Stauende wohl zu spät.

Nach der heftigen Kollision schleuderte der Wagen gegen einen Laster-Anhänger. Ein weiterer Mercedes der A-Klasse stieß kurz darauf gegen den verunfallten AMG, dieser drehte sich daraufhin und blieb mitten auf der Straße stehen.

Der 42-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Auch der Fahrer (59) der C-Klasse sowie der 20 Jahre alte Fahrer des A-Klasse-Mercedes, der laut Polizei keinen Führerschein besitzt, erlitten Verletzungen. Sie kamen in umliegende Kliniken.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 130.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.