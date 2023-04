Motorrad gerät in Gegenverkehr: Biker nach Frontal-Crash schwer verletzt

Schleiden - In Schleiden im Kreis Euskirchen hat ein Motorradfahrer (59) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen erlitten.

Der Biker (59) erlitt bei dem Unfall in Schleiden schwere Verletzungen. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco

Laut eines Sprechers der Polizei war der 59-jährige Biker aus Aachen am Ostersonntag gegen 16.45 Uhr auf der B266 in Richtung Herhahn unterwegs, als er mit seinem Motorrad aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet.

In der Folge kollidierte das Bike frontal mit einem entgegenkommenden Autofahrer (68) aus Simmerath, der samt drei weiterer Insassen die B266 entlanggefahren war.

Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und noch vor Ort von einem Notarzt behandelt. Anschließend brachten Rettungskräfte den Mann in eine Klinik. Der 68-Jährige und seine Mitfahrer blieben unverletzt, wie es hieß.