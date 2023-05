Motorrad-Kolonne endet in Feuer-Inferno: Ein Toter, zwei Schwerverletzte!

Bad Suderode - Bei einer Motorradkolonne am Herrentag kam es im Landkreis Harz zu einem schweren Unfall , bei dem eine Person ums Leben kam. Zwei weitere Autofahrer wurde schwer verletzt.

Im Landkreis Harz kam es zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Kleinwagen. Eine Person starb. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Gegen 15.30 Uhr war die Kolonne aus insgesamt sechs Rädern auf der L 239 zwischen Bad Suderode und Friedrichsbrunn (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Plötzlich geriet das zweite Motorrad ins Schleudern und rauschte im Gegenverkehr frontal in einen entgegenkommenden Wagen, das teilte der Zentrale Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der Motorradfahrer wurde von seinem Rad geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Die beiden Insassen des Kleinwagens wurden durch den Unfall schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass an den beteiligten Fahrzeugen Feuer ausbrach. Die Fahrer konnten sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor die Wagen schließlich im Vollbrand standen.