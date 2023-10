Motorradfahrer (42) kracht in SUV und stirbt - 14-jähriger Mitfahrer schwer verletzt

Mechernich-Kommern - Am heutigen Samstagmittag ist es auf der Bundesstraße 266 zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein Mann gestorben ist.

Bei einem Crash auf der B266 ist ein Motorradfahrer verstorben. © Sebastian Klemm

Nach ersten Angaben der Polizei war ein 42-jähriger Mann aus Euskirchen gemeinsam mit einem 14-jährigen Mitfahrer mit seinem Motorrad auf der B266 in Richtung Mechernich unterwegs.

Kurz vor dem Mechernicher Stadtteil Schaven krachte der 42-Jährige in das Heck eines vor ihm fahrenden SUVs.

Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Teenager erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klink gebracht werden.

Auch der 63-jährige SUV-Fahrer kam ins Krankenhaus.

Die Bundesstraße ist derzeit von Euskirchen kommend zwischen der Kreuzung am Zikkurat und der Kreuzung in Kommern in beide Fahrtrichtung gesperrt.