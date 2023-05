Motorradfahrt ohne Helm kostet jungen Mann bei Crash mit Freund das Leben

Lübeck – Am Montag kam es in Stockelsdorf bei Lübeck (Schleswig-Holstein) zu einem Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen. Ein 22-jähriger Mann war nach einem Wendemanöver mit einem 29-jährigen Motorradfahrer zusammengeknallt. Der Biker verletzte sich durch den Aufprall so heftig, dass er im Krankenhaus starb. Die beiden Beteiligten des Unfalls waren gute Bekannte.